França diz que pode apoiar Dinamarca se ajuda por Groenlândia for solicitada

O ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou que se a Dinamarca solicitar ajuda aos Estados-membros da União Europeia (UE) para lidar com a situação com a Groenlândia, a França responderá. Em entrevista para a Sud Radio, ele disse que as fronteiras da Europa são soberanas e ninguém pode "vir e mexer nelas".