Os investimentos apontados como a "bola da vez" para o seu dinheiro em 2025

Com alta forte no juro brasileiro e redução menos intensa na taxa norte-americana, investimentos em renda fixa passam por um "momento histórico". Além do seu bom nível de segurança, a expectativa é de que sigam dando um bom retorno aos aplicadores em 2025 e , provavelmente, ainda durante parte de 2026.

Entre os profissionais de investimentos, a bola da vez são os títulos públicos e bancários. No Tesouro Direto, quando o investidor "empresta" dinheiro ao governo federal, as taxas de papéis prefixados passaram de 15% e os do IPCA+ superaram 7% de juro mais a inflação, se tornando o "queridinho" até mesmo de fundos de perfil mais arrojado por protegê-los da alta de preços. Já os títulos bancários são, por exemplo, CDBs, Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA).