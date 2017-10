Valesca de Assis é sucede Cíntia Moscovich no patronato Mateus Bruxel / Agencia RBS

A partir desta quarta-feira (1), a Praça da Alfândega torna-se o coração cultural de Porto Alegre abrigando a 63ª edição da Feira do Livro. Até 19 de novembro, este espaço no centro da Capital receberá, além dos tradicionais estandes de livros, diferentes atividades e reflexões sobre temas em pauta no Brasil e no mundo, em especial os que dizem respeito à diversidade e à tolerância.

A programação da Feira traz à cidade convidados internacionais como o nigeriano Wole Soyinka, vencedor do Nobel de Literatura, o moçambicano Mia Couto, o português José Luís Peixoto e o sueco David Lagercrantz, um dos mais de 10 representantes dos países nórdicos (Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia) homenageados nesta edição. A Feira 2017 tem como patrona a escritora Valesca de Assis – é a primeira vez que uma mulher recebe o bastão de outra, Cíntia Moscovich, patrona da edição passada.

A convite de ZH, Valesca escreveu o texto abaixo, no qual lembra sua relação com a Praça da Alfândega quando estudante à época da ditadura militar.

Valesca de Assis *

São os anos sessenta, e a vida decorre sem grandes atrativos, exceto a leitura. Estou percorrendo a obra de Erico Verissimo.

A renúncia de Jânio Quadros é o primeiro susto. Depois, o episódio da Legalidade: Leonel Brizola tenta garantir a posse do vice João Goulart, que volta de uma viagem à China. Brizola prepara-se para defender o Palácio Piratini contra um bombardeio anunciado. Aliás, quem irá evitar essa tragédia é um futuro escritor, Oswaldo França Junior**, mineiro, então muito jovem, servindo à Aeronáutica. Ele, juntamente com alguns colegas, sabotarão os aviões que atacariam o Palácio do Governo. Naturalmente, Oswaldo sofreu as consequências de seu ato.

1965. Passo no vestibular de Filosofia na UFRGS, a única possibilidade de cursar uma faculdade. O estudo me apaixona; grandes professores como Gerd Bornhein e Frei Antonio do Carmo Cheuiche. A um ano do Golpe de Estado, a vida anda de cabeça para baixo. Começam as perseguições, as pessoas simplesmente desaparecem da noite para o dia. Ouvem-se histórias de horror. Colegas da Filosofia são presos; professores foram e são demitidos e exilam-se no Uruguai, Argentina, Chile, depois na Europa, corridos pelos golpes que se sucedem na América Latina.

Começamos a nos reunir sob o patamar da faculdade de Filosofia, centro de grandes debates e tensões. Iniciam-se as passeatas, silenciosas ou falantes, da faculdade até ao centro da cidade. A polícia nos acompanha pelo trajeto, alguns infiltrados do DOPS fotografam-nos para os inquéritos, as pessoas do povo nos aplaudem e seguimos pela Paulo Gama, Sarmento Leite, João Pessoa, Salgado Filho, Borges de Medeiros, Rua da Praia. Na Praça da Alfândega os líderes discursariam, nos arrancando gritos e aplausos…

Não, na Praça da Alfandega somos reprimidos por cavalos e policiais e espantados aos golpes de cassetetes. Corremos para as lojas do Centro, e lá nos refugiamos. Os lojistas descem as cortinas de ferro: som que jamais haverei de esquecer. Dentro, no escuro, esperamos por minutos e horas, até poder voltar para casa. Nossos pais, naturalmente, nos imaginam na biblioteca, que é, na verdade, onde gostaríamos de estar.

Mas temos uma utopia; não podemos desfrutar as inconsequências da juventude. Somos a mocidade precocemente amadurecida, que há de conduzir o Brasil de volta à democracia.

Alcançamos nosso intento, em 21 anos de dores e perdas, com nossa jovem coragem e com o medo de nossos pais. Na mesma Praça da Alfândega, a Feira do Livro persiste.