Fernando Gomes / Agencia RBS

A Praça da Alfândega vai parecer uma ágora porto-alegrense a partir da próxima quarta-feira. Espaço para assembleias e debates públicos, a ágora era o centro de discussões das cidades da Grécia Antiga. Com a chegada da 63ª Feira do Livro, a área do centro da Capital cumprirá essa função entre 1º e 19 de novembro.

Anunciada na manhã desta terça-feira (25), a programação do tradicional evento cultural contempla convidados que abordam questões políticas e sociais em seus livros. É o caso do Nobel de Literatura Wole Soyinka, nigeriano que precisou abandonar seu país em diferentes momentos por denunciar a violência de Estado, residindo atualmente nos Estados Unidos.

A jornalista espanhola Pilar del Río, viúva do escritor português José Saramago, também ganhador do Nobel, chegou a ter sua vinda à Capital anunciada, o que acabou não se confirmando "por razões pessoais", segundo a assessoria da Feira. De fora do Brasil, há também destaques como o moçambicano Mia Couto, o português José Luís Peixoto e o sueco David Lagercrantz – os países nórdicos são homenageados neste ano, com mais de uma dezena de autores da Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia.

– Podemos negociar espaço, deixar a Feira fisicamente menor, mas não negociamos qualidade. O conteúdo desta edição é o melhor dos últimos anos. Temos que levar para a Praça os assuntos que estão sendo debatidos pela sociedade – afirma Marco Cena Lopes, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, entidade organizadora do evento.

Também estarão na Praça da Alfândega colunistas bastante conhecidos do público, embora praticamente antagônicos entre si neste Brasil polarizado dos últimos anos. O filósofo Luiz Felipe Pondé, cronista da Folha de S.Paulo identificado com a direita, lançará Amor para Corajosos em 14 de novembro, às 18h, na Sala Oeste do Santander Cultural. Já três vozes reconhecidas pela esquerda, Gregorio Duvivier, Luis Fernando Verissimo e Antonio Prata, participam de debate em 8 de novembro, às 19h30min, no Teatro Carlos Urbim.

Gênero e sexualidade são focos de discussão

As questões de gênero também não ficarão de fora. Pelo menos dois debates abordarão o tema. Em 11 de novembro, a livreira Nanni Rios e os escritores Samir Machado de Machado e Natalia Borges Polesso participam do debate Os Livros Fora do Armário: A Literatura Orgulhosamente LGBT. Já no dia 19 de novembro, às 16h30min, no Centro Cultural Erico Verissimo, um dos principais nomes dos estudos de gênero na França, o sociólogo Sam Bourcier, conversará com o público sobre sexualidades.

– Buscamos a integração de diferentes temas por meio da literatura e do debate entre escritores – explica Jussara Rodrigues, responsável pela programação.

Destaques da programação

David Lagercrantz

Conhecido por dar continuidade à série Millenium, sucesso editorial criado por Stieg Larsson (1954 – 2004), o jornalista David Lagercrantz receberá o público em 4 de novembro, às 18h, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.

Mia Couto

O escritor moçambicano volta a Porto Alegre no dia 13 de novembro para um bate-papo no Teatro Carlos Urbim, às 18h. O autor de Terra Sonâmbula (1992), será recepcionado pela patrona Valesca de Assis e os ex-patronos Jane Tutikian e Dilan Camargo.

Bernardo Kucinski

Autor de consagradas obras de ficção sobre o regime militar, como K. (2011) e Você Vai Voltar Para Mim (2014), Bernardo Kucinski conversará com os leitores no dia 15 de novembro, às 16h30min, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.