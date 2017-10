Valesca de Assis Andréa Graiz / Agencia RBS

Quando, na semana retrasada, numa cerimônia que tradicionalmente é realizada num simpático café da manhã, me tocou revelar o nome do patrono da 63a Feira do Livro de Porto Alegre, eu sabia que, qualquer que fosse o escolhido, eu ficaria feliz e satisfeita – todos os cinco patronáveis desta edição são meus amigos.

Feminismos à parte, aplaudo a sábia escolha dos associados da Câmara Rio-Grandense do Livro. Valesca é daquelas autoras discretas, que não gosta de alarde, mas que trabalha em prol da literatura com amor e afinco. Professora, ministrante de oficinas de criação literária, autora de seis livros individuais, estreou em 1990, com A Valsa da Medusa, e desde então vem construindo sem pressa uma carreira sólida e séria.

Seu livro mais recente, A Ponta do Silêncio (Besouro Box), de 2016, demorou 13 anos para ser escrito. Romance compacto, de capítulos curtos e cortes rápidos, a obra conta a história de Marga, conhecida e estimada professora de um colégio no interior, que é casada já por 33 anos com Rudy, com quem tem uma filha. A trama abre num momento de pura tensão: Rudy está morto, possivelmente assassinado dentro de casa, e todas as suspeitas recaem sobre Marga.

Pouco a pouco, surge a história de um casamento infeliz, de violência e de opressão, andamento conduzido com segurança narrativa por Valesca. Ao mesmo tempo em que o passado se revela, recaem sobre Marga acusações de assassinato, como se o óbvio fosse a única maneira de a verdade se materializar e como se as coisas obedecessem ao roteiro sem imaginação das pessoas.