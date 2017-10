A inclusão de pessoas com deficiência e a garantia de todos os direitos está prevista na Constituição do Brasil. Porém, mais do que incluir as pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade, é necessário reflexão e mudança de comportamento. Uma das formas de fazer isso de forma é levar o tema para a infância ou para o início da juventude.

Por isso, consultamos três especialistas que lidam com educação inclusiva para que indicassem livros e filmes a serem trabalhados na escola de acordo com a faixa etária. Elas são: Marília Forgearini Nunes, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mara Lucia Sartoretto, pedagoga, diretora da Assistiva Tecnologia e Educação, autora de livros e artigos que abordam o tema da educação, atendimento educacional especializado e tecnologia assistiva, e Carolina Soares, psicopedagoga e pedagoga pós-graduada em Educação Inclusiva, acompanhamento terapêutico e orientação e supervisão escolar e co-fundadora da Minha Porto Alegre, ONG que trabalha em propostas para melhorar a vida na capital gaúcha.

– É importante ressaltar que nem todos abordam a temática da inclusão de maneira explícita, isto é, nem todos tem um tema fechado. A potência deles é ampliar os sentidos e propiciar uma reflexão ampla sobre a inclusão – explica Marília.

Para crianças (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fund.):

Poá, Marcelo Moreira

O texto visual conta a história de uma galinha-d’angola, a Poá, que mora no campo e passa a ver as suas colegas de um modo estranho. Ela as percebe com pintas e fica estarrecida com o que vê. Então, tem uma ideia e bruscamente sai de cena, voltando com um par de óculos. A partir daí, visualiza as colegas galinhas com nitidez e indizível felicidade.









Olívia não quer ser princesa, Ian Falconer

As meninas querem ser princesas. Quase todas, não a porquinha Olivia! Inquieta como sempre e mais inconformada do que nunca, ela enfrenta uma crise de identidade. Todas as suas amigas só querem saber de ser princesa, com vestido cor-de-rosa e varinha de condão. Por que é que todo mundo tem de pensar do mesmo jeito, vestir as mesmas roupas, sonhar os mesmos sonhos? Ela queria ser diferente. Mas o que quer ser? Na nova aventura da série, a contestadora porquinha descobre que a vida é cheia de alternativas e, com criatividade e rebeldia, perturba os pais sobre as possibilidades de escolha que mais combinam com ela. Olívia, apesar de nova, busca construir sua identidade. Ao final do livro, chega a uma conclusão surpreendente e de muita personalidade.





O livro negro das cores, Menena Cottin e Rosana Faría

A obra é uma experiência de leitura que explora os sentidos. Por meio de uma história, em que o personagem principal Tomás é o guia, o leitor é levado a conhecer o mundo através dos cheiros, sabores e sons. O texto, com a tradução em braille e com imagens sugeridas, convida o leitor a tocá-las e a perceber esse universo. Ilustrações em relevo tem objetivo de fazer o leitor experimentar várias texturas e também de o desafiar a recriar as cores, a pensar no cheiro, no som ou no sabor que cada uma delas pode ter.





O passarinho que não sabia voar, Fabiano dos Santos

O resumo não está liberado pela editora.





















Quem sou eu?, Gianni Rodari

Esta história, simples como todas do escritor italiano Gianni Rodari, apresenta-nos uma pergunta que todos fazemos (ou, ao menos, deveríamos fazer) em algum momento da vida. O texto é construído como uma história cumulativa, que diverte e faz pensar sobre o papel e o lugar de cada um em suas relações pessoais e no mundo.













A felicidade das borboletas, Patrícia Secco

Marcela é uma garota especial. Ela tem nove anos de idade e vai se apresentar como bailarina pela primeira vez. Está ansiosa, mas se sente segura, pois, mesmo sem enxergar, desenvolveu várias habilidades, como dançar, andar de bicicleta, nadar. Graças ao carinho e à atenção recebido, sente-se aceita e autoconfiante.













Um mundinho para todos, Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

Era uma vez um mundinho em que cada habitante tinha um jeito de ser bem diferente do outro – uns viviam no norte e gostavam de andar descalços; outros no sul e adoravam tomar chocolate quente; alguns não enxergavam muito bem e precisavam de ajuda. E cada um deles tinha sua forma de agradecer por viver num lugar tão feliz. Com texto em braille, esta obra é, também, destinada a leitores com visão subnormal e deficientes visuais.













Tudo bem ser diferente, tradução de Marcelo Bueno

O livro trabalha com as diferenças de cada um de maneira divertida, simples e completa, alcançando o universo infantil e abordando assuntos que deixam os adultos de cabelos em pé, como adoção, separação, deficiência física, preconceito racial, entre outros.













Para público infanto-juvenil (Ensino Fundamental e Médio):

Pai, me compra um amigo?, Pedro Bandeira

Esta é a história de Bebeto, um menino diferente que quer achar seu lugar no mundo. Mais que isso, ser aceito, compreendido, amado. Além destas dificuldades, o livro mostra pais ausentes, colegas preconceituosos. Bebeto deu um passo, os amigos, outro, os pais, outro, de modo que todos puderam mostrar sua sensibilidade às questões alheias, trabalhar as relações humanas, a autoestima, amadurecer, e crescer em todos os sentidos.

















Um Guri Daltônico, Carlos Urbim

