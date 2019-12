Cardápio do Zé "A torcida do Grêmio tem de aplaudir Luan quando ele voltar à Arena pelo Corinthians", afirma Yura Ex-jogador gremista, hoje diretor de futebol feminino, se emociona ao falar da atual atividade, lembra de Gre-Nais do passado e diz que Falcão merece estátua no Inter