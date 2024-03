Uma das melhores notícias que surgiram no Inter nos últimos tempos é o modelo de jogo implementado por Eduardo Coudet. Isso ficou evidente após o enfrentamento colorado com o Juventude na Serra. Mesmo com os reservas, o comportamento do time foi idêntico ao dos titulares. Claro que a qualidade muda, mas estamos falando sobre a proposta tática nos 90 minutos.