A vitória colorada fora de casa contra o Cuiabá encerrou a melancolia deste final de ano. O Inter afastou a chance matemática de estar na zona de rebaixamento e praticamente confirmou a vaga na Sul-Americana. Essa situação deveria ter acontecido antes. Por falta de motivação do grupo, acabamos perdendo pontos que não poderiam ser negociados. Com o fim do sofrimento, podemos pensar lá na frente e como 2023 pode servir de lição para o Inter voltar a vencer.