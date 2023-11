Entre análises para entender o que aconteceu no 2023 do Inter e as projeções para a próxima temporada, refleti sobre a falta de conquistas no Beira-Rio. De fato, essa escassez prejudica o clube em vários sentidos. A paciência dos torcedores e da imprensa é mais curta quando se trata de Inter. São muitos anos na fila por qualquer tipo de conquista e, para uma instituição como a colorada, isso pesa bastante.