Serão 15 dias entre a derrota do Inter para o Palmeiras pelo Brasileirão até a próxima partida, no dia 26, contra o Bragantino. Esta é a quarta e última parada para as datas Fifa no futebol brasileiro em 2023 e, com ela, uma oportunidade para o Colorado descansar, treinar e encorpar o elenco com jogadores retornando do departamento médico.