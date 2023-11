Entre os desfalques do Inter para enfrentar o Bragantino, em 26 de novembro, está ninguém menos do que o camisa 10. Alan Patrick levou o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão na partida do Beira-Rio. Trata-se de um jogador insubstituível. E qualquer uma das possibilidades de Eduardo Coudet mexerá na forma ou no estilo da equipe.