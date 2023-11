No ranking de melhores times da América do Sul e do mundo, criado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), o Inter aparece na sexta e vigésima colocações, respectivamente. Divulgada na última semana, a lista é refeita mensalmente pela IFFHS e define a pontuação de acordo com o desempenho dos clubes durante o ciclo de um ano.