O técnico do Inter, Eduardo Coudet, quer convencer o atacante Pedro Henrique a mudar de posição. Acostumado a atuar como ponta ao longo da carreira, o atleta, na visão do treinador, rende mais como centroavante, função em que atuou com destaque, nesta quarta-feira (29), na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá.