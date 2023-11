O Inter chegou a sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão ao vencer o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Os três pontos foram obtidos com gol de Enner Valencia aos seis minutos do segundo tempo. No final do jogo, Pedro Henrique definiu o placar. Com o resultado, o Colorado é 10º, com 49 pontos.