Um dos pontos mais utilizados para tentar justificar o momento atual do Inter é o foco colocado na Libertadores. O técnico Eduardo Coudet, em vários momentos, fala sobre o desempenho do time na competição continental para defender o indefensável. Essa visão não fica apenas na casamata, a gestão do clube também tem muito orgulho da campanha realizada pelo time até a semifinal. Isso não é errado. O que foi feito até a eliminação é gigante. Porém, a temporada continua e não pode acabar de forma melancólica.