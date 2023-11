Enner Valencia foi cortado da seleção do Equador. Em comunicado divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (13), os equatorianos confirmaram que, após uma reavaliação realizada pelo departamento médico do Inter, o atleta não ficará à disposição do técnico Félix Sánchez para os dois próximos jogos do Equador pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.