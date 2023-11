Faltam quatro jogos para o Inter no Brasileirão. O único objetivo que restou, além da fuga do rebaixamento, é a obtenção de uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024. Após a derrota para o Palmeiras, por 3 a 0, no sábado (11), o técnico Eduardo Coudet falou sobre a manutenção do foco na reta final da competição: