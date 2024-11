Confesso a vocês que cheguei a ficar nervoso na tarde de quarta-feira (30), quando tive a oportunidade de entrevistar, com exclusividade no Brasil, um dos principais atores de uma das melhores séries da atualidade: Jack Lowden, que interpreta River Cartwright em Slow Horses, lançada em 2022 pelo Apple TV+, ganhadora do Emmy 2024 de roteiro por Negociando com Tigres, escrito pelo inglês Will Smith para a terceira temporada, e já renovada para uma sexta leva de episódios.