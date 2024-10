À primeira vista, Robô Selvagem (The Wild Robot, 2024), lançado nos cinemas nesta quinta-feira (10), pode causar uma sensação de déjà vu nos pais: outro longa-metragem de animação estrelada por um robô que precisa lidar com questões bem humanas, com sentimentos como amor, luto e empatia, com dificuldades de comunicação e com a preservação da Terra, a exemplo de O Gigante de Ferro (1999), Robôs (2005), Wall-E (2008), Operação Big Hero (2014) e Meu Amigo Robô (2023). Independentemente da existência de pontos semelhantes, este é o filme perfeito para ver com os filhos neste fim de semana de Dia das Crianças.