Dois filmaços que têm sessões com meia entrada para o Clube do Assinante

Às quintas-feiras, dia das estreias nos cinemas, a coluna destaca os melhores filmes para ver nas salas parceiras do Clube do Assinante, que oferecem 50% de desconto na compra do ingresso. Desta vez, recomendo dois títulos que são completamente diferentes um do outro: a aventura galhofeira de super-herói Deadpool & Wolverine (2024), em cartaz em diversos locais e horários a partir desta quinta (25), e o drama histórico O Sequestro do Papa (2023), com sessões no GNC Moinhos, em Porto Alegre, às 21h15min.