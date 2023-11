Em cartaz nos cinemas desde o dia 9, As Marvels (The Marvels, 2023) é o filme mais curto do Universo Cinematográfico Marvel, com 105 minutos de duração. Mas é tão chato, é tão genérico, é tão desprovido de personagens interessantes, cenas de impacto, cenários atrativos e tensão genuína (o que se salvam são algumas piadas e o aceno pós-créditos ao futuro — e ao passado), que a sensação é de que acabamos de maratonar todos os 33 longas-metragens lançados pelo MCU (na sigla em inglês) desde Homem de Ferro (2008).