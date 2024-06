Está no top 10 do Amazon Prime Video O Telefone Preto (The Black Phone, 2021), filme de terror dirigido por Scott Derrickson e estrelado por Ethan Hawke que se mostra mais climático do que profundo — terminada a sessão caseira, não fica ressoando na mente do espectador acostumado ao gênero, ao tipo de narrativa e aos temas abordados. Seu caráter epidérmico é realçado pela direção de fotografia assinada por Brett Jutkiewciz, o mesmo de Casamento Sangrento (2019) e Pânico (2022), que aposta em imagens texturizadas, com a granulação das câmeras Super 8 em algumas cenas; pela música enervante (no bom sentido) de Mark Korven, o compositor das trilhas de títulos como A Bruxa (2015) e O Farol (2019); e pelo grau de violência física infligida contra e por crianças e adolescentes — isso, sim, surpreende. Perturba.