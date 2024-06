O ano de 1999 foi especial para quem adora filmes com reviravoltas na trama — ou plot twists, como chamam em Hollywood e também pegou por aqui. São daquela temporada três viradas bombásticas e inesquecíveis: a de Clube da Luta, exibido pela primeira vez no Festival de Veneza, em 10 de setembro, a de O Sexto Sentido, que estreou nos EUA no dia 6 de agosto, e a de O Suspeito da Rua Arlington, lançado em 19 de março, no Reino Unido.