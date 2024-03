Se o fim do verão lembra Águas de Março (1972), a canção de Tom Jobim imortalizada na gravação com Elis Regina lembra um dos melhores filmes dos últimos anos: A Pior Pessoa do Mundo (Verdens Verste Menneske, 2021), que concorreu ao Oscar nas categorias de longa internacional e roteiro original e está em cartaz no Amazon Prime Video.