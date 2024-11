Você aí, que briga com a família e com os vizinhos para defender seu político ou partido de estimação, já prestou atenção em como estão sendo conduzidas as negociações para o comando da Câmara e do Senado? Pois deveria. Acredita que o PT do presidente Lula e o PL do presidente Jair Bolsonaro estão do mesmo lado, apoiando Hugo Motta na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado?