Maioria na Casa

PL, PT e MDB fecham apoio a Hugo Motta para a presidência da Câmara

Deputado conta com o aval do atual mandatário, Arthur Lira. Eleição está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2025. Além do líder do Republicanos, devem concorrer ao cargo Elmar Nascimento (União Brasil) e Antonio Brito (PSD)

31/10/2024 - 08h11min Atualizada em 31/10/2024 - 08h30min