O encerramento das eleições municipais deflagrou outra corrida sucessória, desta vez sem o antagonismo que marcou a disputa por prefeituras Brasil afora. Na corrida às presidências da Câmara e do Senado, o favoritismo do deputado Hugo Motta (REP-PB) e do senador Davi Alcolumbre (UB-AP) uniu até mesmo PT e PL, maiores adversários políticos do cenário nacional.