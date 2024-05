Durou quatro horas a reunião do governador Eduardo Leite com as bancadas estaduais na Assembleia, Câmara dos Deputados e Senado, articulada pelo líder do governo, Frederico Antunes, e pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Dela participaram os três senadores, 17 dos 31 deputados federais e 35 dos 55 deputados estaduais. Diante das dificuldades de locomoção, com aeroporto e estradas fechadas, a reunião foi online.