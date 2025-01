Prefeito de Novo Hamburgo sanciona reforma administrativa com redução de 15% nos cargos em comissão

Foi sancionada nesta segunda-feira (13) a reforma administrativa proposta pelo prefeito Gustavo Finck (PP) e aprovada pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Com a redução de 15% dos cargos em comissão e o corte de uma secretaria (eram 12 e agora são 11) o prefeito prevê economizar R$ 23,5 milhões até o final de 2028.

Conforme Finck, as mudanças também têm por objetivo dar mais celeridade aos serviços públicos.

Após uma semana intensa negociações com os vereadores para garantir a votação em dois dias, já que as matérias precisavam ser aprovadas em dois turnos, a nova estrutura organizacional do município está oficialmente em vigor.