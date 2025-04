Após corte, prefeitura de Caxias do Sul anuncia repasse de mais R$ 200 mil ao Fiesporte

Prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, se reuniu com representantes do Conselho Municipal do Desporto (CMD). Ícaro de Campos / Divulgação

O Prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, se reuniu nesta quinta-feira (3) com representantes do Conselho Municipal do Desporto (CMD) e anunciou o repasse de mais R$ 200 mil ao Fiesporte, além dos R$ 4,5 milhões previstos para o ano.

Há duas semanas, a prefeitura havia confirmado um corte de cerca de R$ 800 mil para os projetos que haviam sido aprovados no Fiesporte deste ano. A justificativa é de que o município passa por dificuldades financeiras e solicitou uma redução da verba para investir em outras áreas. Com isso, o valor previsto de R$ 5,4 milhões não será alcançado, mesmo com os R$ 200 mil liberados agora.

O encontro, que aconteceu no Salão Nobre do Centro Administrativo, contou com a presença do chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, do secretário do Esporte e Lazer, Olmir Cadore, dos vereadores Daniel Santos e Wagner Petrini, líder e vice-líder do Governo no Legislativo, além do presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, vereador Calebe Garbin, e do representante da Comissão dos Proponentes do Fiesporte, Muray Lizott.

— Esse ano temos o caso Magnabosco para resolver e precisamos ter responsabilidade financeira. Estamos com dificuldades em todas as secretarias. Somos uma das cidades que mais investe em esporte e sabemos da importância que ele tem. Por isso fomos buscar alternativas para conseguir esse recurso. Sabemos que ainda não é a totalidade necessária, mas já nos ajuda — disse o prefeito.

A presidente do Conselho Municipal de Desporto, Ana Claudia de Castro Schein, agradeceu e parabenizou o governo pela ação.

— Queremos agradecer ao Prefeito pelo acordo positivo e por estar com as portas abertas para nos receber. Sabemos que esse valor não atende todos os projetos, mas já contempla alguns que tinham sido cortados — afirmou Ana Claudia.

Fiesporte 2025

O primeiro contrato do Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fiesporte) 2025 foi assinado na tarde de segunda-feira (31), na Secretaria do Esporte e Lazer (SMEL), marcando o início das atividades no mês de março.

No total, serão financiados 101 projetos aprovados, 60 são de pessoas jurídicas e 41 são de pessoas físicas. Por categoria, são 23 projetos na manifestação Esportiva e de Lazer Educacional, 18 em Eventos, 24 no Rendimento,7 no Alto Rendimento e 29 para Atleta Individual.

Leia Mais O dia difícil do governo na Câmara de Caxias e outros destaques da política

A primeira entidade contemplada foi da Associação Caxiense de Cultura, Esporte e Lazer Para Adulto e Terceira Idade (ACACEL), representada pelo presidente Fernando Vetturazzi, com o projeto Escola de Câmbio ACACEL/Prefeitura de Caxias do Sul.

O projeto prevê aulas de câmbio para pessoas acima de 50 anos, residentes em diversos bairros do Município. Aproximadamente, 60 alunos serão atendidos de forma direta, nas categorias 50+ e 60+ (master e sênior). As aulas são totalmente gratuitas e a entidade ainda promoverá ações como a doação de alimentos e materiais de higiene pessoal a entidades assistenciais.