Indústria do RS cogita fabricar eletrônicos nos EUA para driblar tarifaço: "Estamos preocupados"

CEO da Novus, Marcos Dillenburg, contou à coluna sobre como a empresa começou a ir para a Hannover Messe. Giane Guerra / Divulgação

Há 26 anos na feira industrial de Hannover, aqui na Alemanha, a Novus Produtos Eletrônicos é a única gaúcha entre os 4 mil expositores. A coluna brinca que o estande é a embaixada do Rio Grande do Sul no evento, no qual a empresa lançou um monitor de temperatura para ser usado em data centers e estoque de medicamentos, por exemplo. Seus dados, inclusive, abastecem a inteligência artificial (IA). Ao podcast Nossa Economia, de GZH, o CEO Marcos Dillenburg também comentou da expectativa quando aos impactos da política comercial dos Estados Unidos, principal destino das exportações da empresa, que tem fábrica em Canoas.

Como lidarão com as tarifas?

Podemos ser beneficiados caso nossos concorrentes sofram as barreiras, mas ser prejudicados com as restrições ao Brasil. Estamos muito preocupados, pois nosso produto tem muita concorrência com fabricação local nos Estados Unidos. Cogitamos finalizar a montagem dos produtos lá, verificando, claro, as questões regulatórias para podermos dizer "Made in USA".

Que é exatamente o que a política comercial de Donald Trump quer....

Exatamente, gerar emprego e receita lá. Vamos ter só que estudar certinho o quanto é necessário agregar de valor. Mas não vamos fazer nenhum movimento antes de julho, quando terá meio ano de Trump para avaliarmos e tomarmos decisões.

E o que a Novus ganhou vindo há tantos anos à feira de Hannover?

Hoje, 45% da nossa receita é no mercado externo, pulverizada em 60 países, muito graças as redes comerciais que nós firmamos aqui em Hannover, um polo que atrai gente de toda Europa, Ásia, África e Oceania. Começamos fazendo isso ainda como pequena empresa e hoje mostramos que uma média pode fazê-lo.

Quais dicas para quem quer fazer o mesmo?

O investimento no início é muito pesado. Vir sozinho, cuidar da contratação, da montagem de estande. Nosso início teve apoio de entidades e do próprio governo do Estado. Agora é uma super oportunidade (o Brasil será o país parceiro da Hannover Messe em 2026), terá fomento e será fácil reduzir a um quinto ou um décimo o investimento.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

