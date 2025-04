PIB do RS foi bom para ano de enchente, mas estiagem deve frear crescimento em 2025, dizem economistas

Perdas no campo por conta da estiagem devem fazer PIB do RS encolher em 2025. André Ávila / Agencia RBS

Um bom resultado em um contexto de enchente, mas que não deve se repetir em 2025 por conta dos prejuízos da agropecuária. Assim é definido por especialistas o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul em 2024, divulgado pelo governo estadual nesta quinta-feira (3).

Leia Mais Tarifaço de Trump redesenha o mapa do comércio mundial; veja os principais países taxados e qual o percentual aplicado

— Esse índice é muito bom dada as circunstâncias da enchente. Geralmente, o PIB do RS varia em relação ao do Brasil por causa da agropecuária. Se a safra é favorável, o RS cresce mais do que o Brasil; do contrário, cresce menos. Em 2025, o PIB do RS deve crescer mais próximo do ritmo do Brasil, desde que não tenhamos nenhuma intempérie — diz Christian Kuhn, doutor em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e consultor do Instituto Profecom.

O destaque do campo

O principal destaque do PIB gaúcho foi o setor agropecuário, que registrou alta de 35% na comparação com 2023; a soja puxou o índice, com uma safra 43,8% maior no ano passado.

Segundo Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a análise do resultado do setor precisa considerar contexto climático vivido no RS nos últimos anos.

— Estiagens são muito mais danosas do que enchentes em termos de perdas. Ou seja, foi um ano ruim (2024) comparado com um ano péssimo (2023), por isso o crescimento. Ficamos ainda bem longe da atividade de 2021 — disse.

Segundo o estudioso, em 2025 a expectativa é de que haja uma “queda severa” do setor agropecuário por conta da estiagem vivida no Estado neste ano, o que deve frear o crescimento do PIB.

— A safra deste ano será um desastre: vamos perder ao menos 11 milhões de toneladas de soja, 44% da produção da nossa principal cultura — estima.

Indústria decepcionou

O resultado do PIB gaúcho ficou acima do projetado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), que estimou, em dezembro, aumento de 4,1% em 2024.

A crise climática no Estado, porém, prejudicou o resultado da indústria, que apresentou redução de 0,4%, influenciada pelo recuo de 2,5% da indústria de transformação, setor industrial mais representativo do segmento.

— Nossa estimativa era de um desempenho próximo a 1% na indústria. A confirmação da queda de 0,4%, praticamente uma estabilidade, evidencia o ano tão difícil que tivemos. Explicamos essa queda e frustração pela perda de força, no quarto trimestre, da indústria de transformação, que teve diversos segmentos ativados por conta do movimento de reconstrução e da concentração de recursos principalmente no terceiro trimestre — explica Giovani Baggio, economista-chefe da Fiergs.

Antes da divulgação oficial do PIB gaúcho, a entidade tinha previsão de alta de 3,3% no RS e 2,1% no Brasil em 2025. Um novo estudo será feito considerando o momento, principalmente do campo do RS.