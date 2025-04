Jantar show com Cristiano Quevedo e mais destaques da agenda cultural de Passo Fundo

Stand-up com Teteu Severo, show com Cristiano Quevedo, campeonato de cubo mágico e oficina de pintura são as diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (4) na cidade do norte gaúcho.

Jantar show

Reprodução / Facebook

Na noite desta sexta-feira (4), acontece um jantar show exclusivo com o cantor tradicionalista Cristiano Quevedo. O evento será no Palazzo Centro de Eventos, em Passo Fundo, a partir das 20h.

O show será embalado pelos principais sucessos do músico, como as canções Gaúcho Coração, Contraponto, Bem na Porteira, Louco por Chamamé, Só da Rancheira e Largando pra Fronteira. A mesa para seis pessoas tem valor de R$ 660, com direito ao cardápio especial que inclui saladas, massas e carnes.

Guri de apartamento

Jovem humorista apresenta stand-up na cidade. Jefferson Botega / Agencia RBS

Sucesso nas redes sociais com mais de 5 milhões de seguidores, Teteu Severo desembarca em Passo Fundo com seu stand-up comedy O Tal do Guri de Apartamento. A apresentação acontece neste sábado (5) no Palazzo Centro de Eventos, com abertura dos portões às 19h15min.

Com histórias engraçadas do seu cotidiano, interações com a plateia, jogos, música e adereços, o jovem de 22 anos mostra um panorama da vida e na região sul do Brasil. Os ingressos para o espetáculo custam a partir de R$ 40.

Cubo mágico

Participantes de todo o Brasil devem competir no fim de semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Durante todo o fim de semana, Passo Fundo sedia seu primeiro Campeonato Oficial de Cubo Mágico. A competição acontece na Escola Pública de Música Yamandu Costa, com início às 8h tanto no sábado (5) quanto no domingo (6).



O campeonato com certificação internacional promete reunir competidores de diversas regiões do Brasil para desafios de velocidade e estratégia com o famoso quebra-cabeça tridimensional. A entrada é gratuita para quem for assistir.

Pintura e vinho

Na próxima terça-feira (8), vinhos e tintas vão se misturar em um evento estilo Drink and Paint com a artista plástica Gabrielly Paz. A atividade acontece na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping, em parceria com a Casa Drum e o Divino Emporium.

A aula de pintura regada a bons vinhos começa às 19h. O ingresso para participar é R$ 230, valor que inclui uma taça da bebida, uma tela de tamanho 30 cm x 40 cm, materiais de pintura e a aula com a artista.