O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou nesta terça-feira (7) que o governo vai abrir uma janela para deputados e senadores remanejarem, para o enfrentamento das chuvas no Estado, emendas que já haviam sido indicadas. Somente entre parlamentares gaúchos, o montante é de R$ 448 milhões. Após pedidos de parlamentares de outros Estados para redirecionarem suas indicações, será aberto prazo a partir da semana que vem para que eles priorizem ações no Rio Grande do Sul.