O presidente Lula enviou nesta segunda-feira (6) ao Congresso um projeto legislativo decretando calamidade pública no Rio Grande do Sul em função das enchentes. É o primeiro passo para acelerar o repasse de verbas para o Estado. A assinatura do documento ocorreu em ato no Planalto ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.