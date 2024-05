Com a desistência do governo de construir as chamadas “cidades provisórias” para acomodar os desabrigados enquanto esperam pelas casas prometidas pelo governo federal, o vice-governador Gabriel Souza trabalha agora no que está sendo chamado de Centros Humanitários de Acolhimento (Chas). São versões mais compactas das cidades com até 10 mil pessoas, imaginadas inicialmente.