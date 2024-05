As quatro novas "cidades" temporárias que serão erguidas nas próximas semanas para receber desabrigados da histórica enchente de maio de 2024 deverão trazer para o coração da Região Metropolitana a experiência acumulada no acolhimento a refugiados e no auxílio prestado em zonas de conflito mundo afora. Locais devem atender cerca de 7,5 mil pessoas em Porto Alegre, Canoas, Guaíba e São Leopoldo.