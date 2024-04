Por mais que os hospitais tenham dado sinais de que não aceitariam a nova tabela do IPE Saúde e até recorrido à Justiça, o que ocorreu nesta última segunda-feira de abril é inaceitável. Pode-se chamar de boicote, de chantagem, de pressão e até de exercício do legítimo direito de espernear diante de uma mudança com a qual não concordam.