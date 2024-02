A escassez de informações sobre o vencedor da concorrência para a concessão do Cais Mauá faz o que poderia ser um detalhe ganhar relevância. O currículo do arquiteto Sérgio Stein — o rosto conhecido do consórcio vencedor — é um exemplo. Foi "enfeitado" com formações que ele não tem. Sobrevalorizar cursinhos de rápida duração ou promovidos por instituições que se dizem associadas a universidades famosas é um pecado comum entre políticos, principalmente nas campanhas eleitorais. Harvard é a preferida.