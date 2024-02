Sob nova direção desde o dia 1º de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul encerrou uma novela que desgastou, sem necessidade, a imagem do Poder Judiciário em 2023. Trata-se da compra de cinco automóveis Audi, no valor total de R$ 1,79 milhão, o que daria R$ 358 mil a unidade. A informação oficial dada ao repórter Paulo Rocha é de que a empresa vencedora da licitação rescindiu o contrato e que outra concorrência será realizada.