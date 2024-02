O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a empresa vencedora do edital envolvendo a compra de cinco automóveis marca Audi, ao custo total de R$ 1,79 milhão, rescindiram o contrato. A decisão partiu da empresa Germany Comércio de Veículos e Peças LTDA, de São José dos Campos (SP). Segundo o tribunal, a empresa alegou "enorme prejuízo pela não execução do contrato e porque, transcorridos mais de seis meses desde a assinatura do documento, ela não teria condições de cumpri-lo".