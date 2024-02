A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS autorizou nesta quarta-feira (7) a compra de cinco veículos Audi, ao custo de R$ 1,79 milhão, pela cúpula da Corte. A aquisição de cinco veículos do modelo A4 S Line, ao custo de de R$ 358 mil cada um, chegou a ser suspensa em 2023 por determinação da juíza Silvia Muradas Fiori, no âmbito de uma ação popular. Mais tarde, o desembargador Carlos Roberto Caníbal derrubou a decisão de primeira instância e liberou a compra. Porém, a direção do TJ decidiu esperar uma decisão colegiada (de um grupo de juízes) sobre o caso antes de prosseguir com a aquisição.