O Carnaval no Brasil costuma ser um hiato entre as férias (ou recesso parlamentar) e a volta à vida real. Na Quarta-Feira de Cinzas, ninguém mais estará falando de como a Paolla Oliveira virou onça na Marquês de Sapucaí, mas de emendas parlamentares, fundo eleitoral, disputas de poder e, claro, do rescaldo da Operação Tempus Veritatis. Em menos de um mês abre-se a janela partidária e, com ela, o balcão para que vereadores negociem seu passe com os partidos que oferecerem maior possibilidade de reeleição.