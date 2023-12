De partidos e ideologias diferentes, o presidente Lula e o governador Eduardo Leite compartilham o mesmo desafio em 2024: fechar as contas no azul, sem paralisar investimentos. O pacote de medidas anunciado nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, guarda semelhanças com o que Leite fez no Rio Grande do Sul quando percebeu que não teria votos para aprovar o aumento da alíquota de ICMS de 17% para 19,5%.