Foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira (27) a contratação do governo do RS de um empréstimo de até US$ 500 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo da operação é acelerar a quitação do estoque de precatórios, que são dívidas do Estado com empresas e pessoas físicas já reconhecidas pela Justiça.