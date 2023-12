Líderes políticos, empresariais e comunitários da região Sul do Estado se reuniram nesta quarta-feira (27) na sede da Associação da Indústria e Comércio de Camaquã para discutir formas de pressionar o governo pela revogação do aumento de 28% no pedágio da Ecosul. Organizada pelo deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP), a reunião contou também com o deputado Zé Nunes (PT).