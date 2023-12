Engajado em debates sobre uma eventual frente ampla de centro-esquerda em Porto Alegre na eleição de 2024, o ex-prefeito José Fortunati foi convidado a contribuir com o programa de governo da chapa de oposição encabeçada pela deputada federal Maria do Rosário (PT), com o vice indicado pelo PSOL. O convite foi feito pela própria petista e por dirigentes socialistas no dia 22 de dezembro.