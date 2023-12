Não há defesa possível para o que fez o Congresso ao elevar para R$ 4,9 bilhões o valor do fundo eleitoral, dinheiro que financiará as campanhas da eleição municipal de 2024. Foi ali naquela muvuca de final de ano, quando se vota o orçamento, que o relator, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), aumentou o valor do fundo de R$ 900 milhões (propostos pelo governo) para R$ 4,96 bilhões, mesmo montante gasto nas eleições gerais de 2022.