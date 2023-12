Diante dos protestos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em relação à remuneração oferecida no concurso aberto pela prefeitura de Porto Alegre para a contratação de médicos, a Secretaria da Administração foi obrigada a retificar o edital. Em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre foi publicada na tarde desta quarta-feira (27) uma tabela detalhando as parcelas que vão compor o contracheque dos aprovados.